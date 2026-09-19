В Калининградской области обсуждают подозрительный документ о росте цен

В Калининградской области предупредили о распространении в соцсетях недостоверной информации о якобы предстоящем повышении цен. Власти региона заявили ТАСС , что опубликованные материалы являются поддельными.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в соцсетях появились сфабрикованное видео и документ с фальшивой подписью губернатора. В материалах утверждалось, что в регионе планируется рост стоимости продовольственных и социально значимых товаров.

В правительстве Калининградской области подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности. Таким образом, распространяемые сообщения о предстоящем повышении цен не имеют отношения к официальной позиции региональных властей.

Отдельно власти обратили внимание на поддельную подпись губернатора, которой был заверен распространяемый в соцсетях документ.