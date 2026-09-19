В Подольске оценили готовность избирательных участков для инвалидов

В рамках единого дня голосования помощник уполномоченного по правам человека в Московской области в Подольске Алексей Стрелков 18 сентября провел мониторинг избирательных участков. Главной целью визита стала проверка организации голосования для граждан с ограниченными возможностями здоровья, а также соблюдение правил оформления информационных стендов.

По итогам проверки оформление всех осмотренных участков полностью соответствует требованиям законодательства. Кроме того, отмечена готовность инфраструктуры для обеспечения прав маломобильных групп населения.

Отдельно проверили работу выездных групп. Во всех избирательных комиссиях сформированы мобильные группы, готовые оперативно выехать к гражданам, которые по состоянию здоровья или иным обстоятельствам не могут сами посетить участки.

Стрелков подчеркнул, что доступность голосования для всех категорий населения — это основа доверия к избирательной системе. Важно, чтобы каждый избиратель чувствовал себя комфортно и уверенно на своем участке.

Ранее сообщалось, что в Подольске впервые голосующим вручают сувениры.