Подмосковье утонет в тумане: в регионе объявили желтый уровень погодной опасности

Столичный регион готовится к очередной туманной ночи. Синоптики объявили в Москве и Подмосковье желтый уровень погодной опасности — видимость ухудшится с полуночи до восьми утра 20 сентября, пишет ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

Как пояснили в Гидрометцентре, такой уровень сигнализирует о потенциальной угрозе от погодных условий. Туман в регионе стоит уже несколько ночей подряд.

«В период с полуночи до 08:00 мск воскресенья, 20 сентября, местами в Москве и области ожидается туман, желтый погодный уровень», — сказал собеседник агентства

Предстоящей ночью небо будет переменным, но дождя не ожидается. В столице столбики термометров покажут 9-11 градусов, по области — от 6 до 11.

Тепло в Европейскую Россию продолжают приносить западные и юго-западные потоки воздуха. Атлантические циклоны пройдут севернее средней полосы, но их атмосферные фронты время от времени дадут о себе знать. Дожди будут сменяться продолжительными сухими периодами.