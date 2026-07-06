Определены победители шоу «Сокровища императора»

Актриса Екатерина Шкуро и экс-участница «Дома-2» Ирина Пинчук стали победительницами третьего сезона популярного шоу «Сокровища императора», сообщает The Voice. В финальном состязании они обыграли Екатерину Моргунову с Кристиной Арушановой, а также Павла Деревянко и его жену Зою.

Шкуро поделилась своими чувствами сразу после финала. Она отметила, что скрывать свое участие в проекте было очень сложно, но теперь она счастлива, что все закончилось победой. Актриса поблагодарила поклонников за поддержку и призналась, что испытала себя во всех возможных обстоятельствах. Отдельно она обратилась к своим детям, выразив уверенность, что они будут гордиться своей мамой.

«Каждое испытание, каждая эмоция и каждый день стали для меня настоящей проверкой. Мне кажется, за это время я испытала себя во всех возможных обстоятельствах и вынесла главный урок: я могу все!» — восторженно отметила Шкуро.

Мама Кати, Ольга Шкуро, также не осталась в стороне. Она публично поздравила дочь, назвав ее лучшей. В ответ Катя поблагодарила маму за воспитание и поддержку. Поздравления посыпались и от коллег по цеху: Ольги Бузовой, Ирины Безруковой, Миши Марвина и Алены Жигаловой.

Вторая половина команды, Пинчук, тоже поделилась радостью. Она поблагодарила всех за поддержку и призналась, что победа в этом проекте была их мечтой с самого первого дня участия. По словам Ирины, они с Катей верили в успех и шли к нему, не сдаваясь даже в самые трудные моменты.

Ранее участник шоу «Свадьба вслепую» с Анастасией Волочковой заявил, что разочаровался в телепроекте.