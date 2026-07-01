«Меня обманули режиссеры»: участник «Свадьбы вслепую» с Волочковой разочаровался в шоу

По словам Крамолина, он изначально думал, что будет участвовать в шоу с певицей Владой MIRAVI, а не с Волочковой. Появление балерины стало для него неожиданностью, особенно учитывая разницу в возрасте и мировоззрении.

Андрей рассказал, что создатели шоу попытались выставить его самовлюбленным, исказив его слова. Он заявил, что некоторые фразы были вырваны из контекста, чтобы создать драматический эффект.

«Начали тянуть нитку моего высокомерия, самовлюбленности и звездности. Наше свидание прошло идеально, не к чему было придраться, не было драмы, поэтому начали притягивать, делать из меня самовлюбленного артиста, который говорит только о себе», — сказал Андрей.

Самое обидное — финал. По словам Крамолина, монтажеры вырезали из финального эфира ключевой момент: после завершения эксперимента Волочкова предложила ему дружбу. Участник шоу отметил, что это было искреннее предложение, которое зрители так и не увидели.

Несмотря на разочарование в проекте, Андрей положительно отозвался о самой Анастасии. Он отметил, что она произвела на него хорошее впечатление. Более того, он не заметил, чтобы балерина злоупотребляла алкоголем. После съемок они общались лично: Крамолин побывал на концерте Волочковой и у нее в гостях. Однако романтических отношений не сложилось.

Ранее балерина Анастасия Волочкова поставила точку в споре с певцом SHAMAN.