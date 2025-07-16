Организаторы фестиваля в Баку заменили Тодоренко и Биковича на местных звезд

Организаторы популярного азербайджанского фестиваля Dream Fest 2025 внесли серьезные изменения в программу, исключив из нее всех российских участников. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Изначально ведущими мероприятия должны были стать Регина Тодоренко и сербский актер Милош Бикович, регулярно участвующий в съемках в России. Однако теперь их заменили местные знаменитости — актер Мурад Дадашов и продюсер Хусния Магеррамова.

Это уже вторая волна изменений в рамках фестиваля. Ранее организаторы отказались от выступлений российских артистов, включая концерты группы «Руки вверх», Клавы Коки, Егора Крида, Ани Лорак, Алсу и Стаса Пьехи.

Как сообщается, такое решение было принято после рекомендации Министерства культуры Азербайджана отменить все мероприятия с участием российских исполнителей. Вместо них на сцену выйдут азербайджанские музыканты.

По данным SHOT, эти изменения вызвали недовольство среди российских зрителей. Многие начали массово сдавать билеты, так как купили их именно ради выступлений российских звезд.

Ранее сообщалось, что кортеж с флагами Азербайджана проехал по Саратову, нарушая правила ПДД.