От народных песен до казачьего ансамбля: как одна сцена в Химках вместила всю палитру российских традиций

На сцене Сходненской детской школы искусств, расположенной в городском округе Химки, в воскресенье, 19 апреля, развернулась настоящая панорама культур и эпох. Поводом стал праздничный концерт под названием «Музыкальный калейдоскоп», сообщила администрация городского округа.

По данным администрации, пришедшие на мероприятие зрители смогли услышать этнические фольклорные песни. Кроме того, для них были представлены танцы народов Крайнего Севера. Почетными гостями творческого вечера стали муниципальные депутаты Руслан Шаипов и Инна Монастырская, а также лидер Движения общественной поддержки Екатерина Красильникова.

«Сходненская школа искусств в очередной раз подтвердила свой уровень. Здесь воспитывают характер и вкус. Когда дети выходят на сцену и выдают материал такой сложности – от классики до фольклора – это говорит о системной работе всего коллектива», – подчеркнул Руслан Шаипов.

По данным администрации, программа концерта отличалась жанровым разнообразием. Солисты инструментального отделения продемонстрировали виртуозное владение классическим репертуаром. Однако вскоре академическая атмосфера сменилась совсем иными ритмами — зазвучала современная музыка. Особым успехом у публики, по словам организаторов, пользовались номера, связанные с народным творчеством, а также выступления казачьего ансамбля.

Хореографические постановки, в свою очередь, добавили вечеру динамики и зрелищности. Лиричные, плавные хороводы на сцене сменялись стремительными, зажигательными плясками, характерными для Уральского региона. Каждый номер превращался в миниатюрный спектакль, обладающий собственной неповторимой атмосферой и настроением.

«Программа концерта выстроена очень грамотно. Смена жанров и темпов держала внимание зала от первого до последнего номера», – поделилась впечатлениями Екатерина Красильникова.

Мероприятие снова подтвердило высокий статус Сходненской детской школы искусств. Учреждение по праву считается одним из флагманов дополнительного образования в округе. А состоявшийся «Музыкальный калейдоскоп», по мнению гостей, стал еще одним доказательством того, что культурная жизнь Химок находится на достойном уровне.

Ранее сообщалось, что Химки торжественно отметили Праздник труда.