«Крысиный яд в банке». Детское питание HiPP отозвали из 1500 магазинов Австрии

В одной из банок смеси было найдено вещество, используемое для борьбы с грызунами. Информацию об этом распространило информагентство Reuters, ссылаясь на официальное заявление австрийской полиции.

Как уточняется, сигнал тревоги поступил от покупателя, который обнаружил посторонний токсин в приобретенном товаре. В настоящее время опасная партия уже изъята из продажи — продукт отозван из более чем 1,5 тысячи торговых точек по всей Австрии. Кроме того, ядовитое вещество выявили также в детском питании, которое находилось на полках магазинов в Чехии и Словакии.

Представители компании HiPP уже выступили с заявлением, назвав случившееся результатом умышленного внешнего вмешательства в логистическую цепочку. По их версии, речь идет о преступных действиях третьих лиц.

Ранее сообщалось о том, что в Можайском округе построят завод адаптированных детских молочных смесей.