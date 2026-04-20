«Сбили всех, кто подошел». За 12 часов силы ПВО перехватили 17 беспилотников
В воскресенье в Министерстве обороны России сообщили об успешной работе средств противовоздушной обороны.
В период с 08.00 до 20.00 по московскому времени дежурные расчеты перехватили и ликвидировали 17 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, принадлежащих украинской стороне.
Как уточнили в ведомстве, инциденты зафиксированы над территориями Белгородской, Воронежской, Курской областей, а также над Республикой Крым. В сообщении российского оборонного ведомства подчеркивается, что все цели были своевременно обнаружены и уничтожены штатными средствами ПВО.
Ранее сообщалось о том, что над Черным морем у Севастополя уничтожены восемь беспилотников.