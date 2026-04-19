Самый дорогой отказ: в Москве девушка не приняла миллион алых роз за 70 млн руб. из-за их цвета

История с миллионом алых роз, которыми в ночь на 19 апреля завалили подъезд элитного жилого комплекса в столичных Раменках, получила неожиданное продолжение. Со слов жильцов, девушка, для которой предназначался этот дорогостоящий подарок, от него отказалась из-за цвета цветов, сообщило издание «Вечерняя Москва».

По информации издания, в домовом чате элитного столичного ЖК появились кадры, на которых запечатлено, как грузчики забирают и увозят привезенные накануне букеты.

По данным издания, позже в комментариях соседи написали, что девушка, которой были адресованы букеты, не стала принимать презент.

«Встретила хозяина магазина... он сказал — не понравился цвет красных роз девушке. Поэтому увозят», — по информации издания «Вечерняя Москва», так написала одна из соседок.

По информации издания, о необычном презенте стало известно 19 апреля. В элитном жилом комплексе, расположенном в столичном районе Раменки, анонимный поклонник устроил дорогое признание в любви — он оставил в подъезде целый миллион алых роз. Стоимость такого эффектного жеста, по оценкам экспертов, составила около 70 млн руб.

