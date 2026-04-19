Химки отметили Праздник труда: глава города и депутаты наградили заслуженных работников

Торжества по случаю Праздника труда Московской области состоялись в подмосковных Химках в субботу, 18 апреля. Местом проведения, как сообщает администрация городского округа, стал выставочный комплекс «Артишок». Мероприятие объединило людей самых разных специальностей — всех тех, кто изо дня в день трудится на благо развития округа.

По данным администрации, в мероприятии приняли участие первые лица муниципалитета и региона. Среди них — глава Химок Инна Федотова, депутат Московской областной Думы Владислав Мирзонов, заместитель председателя Совета депутатов Руслан Шаипов, а также другие депутаты округа. Именно они, по информации организаторов, вручали заслуженные награды отличившимся работникам.

«Когда каждый на своем месте делает работу честно и с душой — это и есть настоящая сила города. И именно она ведет Химки вперед», — отметила Инна Федотова.

Почетное звание «Заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области» присвоено Наталье Макеевой. Она — тренер, который, по словам организаторов, воспитывает чемпионов и формирует характер будущих победителей.

По данным администрации, благодарности губернатора Московской области удостоились представители сразу нескольких сфер. В их числе — деятели культуры, специалисты инженерного профиля и люди рабочих профессий. Кроме того, поощрения получили десятки других специалистов, чей, как подчеркивается, непростой и каждодневный труд делает жизнь горожан лучше.

«Химки всегда славились сильными трудовыми традициями. Сегодня мы видим, как профессионализм, ответственность и преданность своему делу становятся основой развития округа и всего Подмосковья», — подчеркнул Владислав Мирзонов.

Организаторы мероприятия, в свою очередь, отметили, что Химки по праву остаются городом людей труда. Здесь, по их словам, ценят профессионализм, ответственное отношение к делу и искреннюю преданность своей профессии.

