Где яблоку негде упасть: полный список локаций с рекордным наплывом людей этой весной
PROUlianovsk: Байкал и Сочи столкнулись с проблемой избыточного туризма в 2026
Глобальный туризм в 2026 году столкнулся с серьезным вызовом: популярные достопримечательности начинают терять свою идентичность под давлением миллионов гостей. Издание Fodor’s Travel опубликовало обновленный список направлений, где антропогенная нагрузка достигла критической отметки, требуя немедленного пересмотра правил посещения, пишет PROUlianovsk.
Глобальные горячие точки на карте мира
Эксперты подчеркивают, что проблема не в самих туристах, а в несоответствии инфраструктуры и экосистем текущим потокам. В список «перегруженных» зон вошли как отдаленные уголки планеты, так и мировые столицы.
В Антарктиде экологи бьют тревогу из-за стремительного роста числа круизных экспедиций, которые нарушают хрупкий баланс ледяного континента. На Канарских островах и в Мехико основной удар пришелся на социальную сферу: массовая краткосрочная аренда жилья сделала города практически недоступными для жизни местных жителей.
Европейские направления, такие как Монмартр в Париже и итальянская Изола-Сакра, страдают от трансформации городской среды, которая превращается в декорацию для селфи, теряя исторический облик. В швейцарском регионе Юнгфрау и американском парке Глейшер туризм накладывается на климатический кризис, ускоряя таяние уникальных ледников.
Российские реалии: Байкал и Сочи в зоне риска
Проблема избыточного туризма (overtourism) не обошла стороной и Россию. В 2026 году специалисты выделили несколько направлений, где нагрузка на природу и сервис в пиковые периоды становится чрезмерной.
Лидером по экологическим рискам остается озеро Байкал, где развитие дикого туризма опережает строительство очистных сооружений. В Сочи и регионах Золотого кольца нагрузка на транспортную сеть и гостиничную инфраструктуру в летние месяцы и праздничные дни приводит к резкому росту цен и снижению качества отдыха.
Камчатка и Крым также попали в фокус внимания: здесь ключевой задачей становится сохранение баланса между желанием сделать путешествия доступными и необходимостью защитить уникальные природные ландшафты от вытаптывания и загрязнения.
Путь к ответственному туризму
Авторы обзора настаивают: речь идет не о закрытии границ, а о грамотном перераспределении потоков. Путешественникам рекомендуют выбирать «тихие сезоны» или открывать для себя менее известные, но не менее красивые локации-дублеры. Только такой подход позволит сохранить мировое наследие для будущих поколений и обеспечить комфортное сосуществование туристов и местных жителей.