Где яблоку негде упасть: полный список локаций с рекордным наплывом людей этой весной

Глобальный туризм в 2026 году столкнулся с серьезным вызовом: популярные достопримечательности начинают терять свою идентичность под давлением миллионов гостей. Издание Fodor’s Travel опубликовало обновленный список направлений, где антропогенная нагрузка достигла критической отметки, требуя немедленного пересмотра правил посещения, пишет PROUlianovsk .

Глобальные горячие точки на карте мира

Эксперты подчеркивают, что проблема не в самих туристах, а в несоответствии инфраструктуры и экосистем текущим потокам. В список «перегруженных» зон вошли как отдаленные уголки планеты, так и мировые столицы.

В Антарктиде экологи бьют тревогу из-за стремительного роста числа круизных экспедиций, которые нарушают хрупкий баланс ледяного континента. На Канарских островах и в Мехико основной удар пришелся на социальную сферу: массовая краткосрочная аренда жилья сделала города практически недоступными для жизни местных жителей.

Европейские направления, такие как Монмартр в Париже и итальянская Изола-Сакра, страдают от трансформации городской среды, которая превращается в декорацию для селфи, теряя исторический облик. В швейцарском регионе Юнгфрау и американском парке Глейшер туризм накладывается на климатический кризис, ускоряя таяние уникальных ледников.

Российские реалии: Байкал и Сочи в зоне риска

Проблема избыточного туризма (overtourism) не обошла стороной и Россию. В 2026 году специалисты выделили несколько направлений, где нагрузка на природу и сервис в пиковые периоды становится чрезмерной.

Лидером по экологическим рискам остается озеро Байкал, где развитие дикого туризма опережает строительство очистных сооружений. В Сочи и регионах Золотого кольца нагрузка на транспортную сеть и гостиничную инфраструктуру в летние месяцы и праздничные дни приводит к резкому росту цен и снижению качества отдыха.

Камчатка и Крым также попали в фокус внимания: здесь ключевой задачей становится сохранение баланса между желанием сделать путешествия доступными и необходимостью защитить уникальные природные ландшафты от вытаптывания и загрязнения.

Путь к ответственному туризму

Авторы обзора настаивают: речь идет не о закрытии границ, а о грамотном перераспределении потоков. Путешественникам рекомендуют выбирать «тихие сезоны» или открывать для себя менее известные, но не менее красивые локации-дублеры. Только такой подход позволит сохранить мировое наследие для будущих поколений и обеспечить комфортное сосуществование туристов и местных жителей.