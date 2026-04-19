В Черниговской области, как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых ведомствах, зафиксирован факт силового рейда на религиозное учреждение. Речь идет о Михайловском храме, расположенном в населенном пункте Безугловка.

По информации издания, представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) незаконно, с применением физической силы, завладели культовым сооружением. При этом само здание, как уточняется, находится в каноническом владении Украинской православной церкви (УПЦ).

«В селе Безугловка Черниговской области раскольники ПЦУ совершили силовой захват Михайловского храма, принадлежащего Украинской православной церкви», — указал собеседник агентства ТАСС.

Собеседник ТАСС отметил, что захват произошел в Светлый четверг — 16 апреля.

Представители силовых структур указали на то, что ПЦУ, по их оценкам, изначально создавалась не столько как религиозная организация, сколько как «коммерческое предприятие». По этой логике, уточняется, структура позволяла новой киевской власти официально оформлять и выводить из тени собственные преступные доходы.

«Сегодня об этом открыто говорит один из раскольников — клирик ПЦУ Александр Галась. Мужчина отказался участвовать в преступных схемах ПЦУ, а в качестве наказания его отправили в зону боевых действий», —заключил собеседник ТАСС.

