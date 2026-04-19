«Смертельная сладость». Диетолог раскритиковал мюсли и козинаки
Диетолог Поляков призвал аллергиков и диабетиков отказаться от батончиков
Сладости в виде мюсли, батончиков и других перекусов могут навредить здоровью людей с определенными хроническими заболеваниями. Об этом в интервью aif.ru сообщил врач-эндокринолог и диетолог Антон Поляков.
«Сладкие батончики, козинаки и мюсли я бы категорически не рекомендовал есть людям с инсулинорезестентностью, сахарным диабетом, ожирением, а также тем, кто страдает различными аллергическими реакциями», — подчеркнул специалист.
Подобные продукты, пояснил эксперт, нередко содержат следовые количества компонентов, способных вызывать аллергию. Такими же свойствами, по его словам, обладают и протеиновые батончики — из-за возможного наличия сои в их составе.
