Традиции, поэзия и диалог: как прошла заключительная в сезоне гостиная в подольской усадьбе «Плещеево»

Подольск в субботу, 18 апреля, принял заключительную в текущем сезоне литературную гостиную Александра Перепечина. Мероприятие прошло в исторической усадьбе «Плещеево». Центральным событием вечера стала творческая встреча с главным редактором интернет-портала «Литературная Россия» Вячеславом Огрызко, который является автором 52 книг, сообщила администрация городского округа.

По информации издания, в рамках литературного вечера прозвучали стихи самого Александра Перепечина. Также состоялось живое обсуждение актуальных вопросов, касающихся литературы, архивного дела и современной культурной политики. Организаторами выступили Подольский краеведческий музей, а также комитет по культуре, туризму и молодежной политике администрации городского округа.

«Архивы – это не просто пыльные свитки, а живой голос прошлого, который учит нас понимать современную литературу. Сегодня мы убедились, как важно сохранять эту нить, особенно здесь, в усадьбе, где каждый камень дышит историей и поэзией», — говорит Вячеслав Огрызко.

Как отметил Вячеслав Огрызко, для него это выступление стало первым на площадке усадьбы «Плещеево». Пригласил его, по словам спикера, солист Подольской филармонии Павел Быков. В ходе встречи гость провел диалог со слушателями, которые, как сообщается, приехали не только из Подольска, но и из близлежащих муниципалитетов Подмосковья.

Спикер затронул темы современной литературы, а также обсудил историю самой усадьбы — через призму архивных документов. В беседе он упомянул выдающихся владельцев усадьбы и их роль в ее истории, а также рассказал о творчестве Александра Ивановича Перепечина. Сама литературная гостиная продолжает традиции этого исторического места.

Ранее сообщалось, что в Подольске 300 юных спортсменов участвуют в турнире по каратэ киокусинкай.