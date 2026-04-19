Конец эры перекупов: в Госдуме придумали, как окончательно победить мошенничество на авторынке

Российский авторынок ждет масштабная «зачистка» от недобросовестных игроков. В Государственной Думе рассматривается законопроект, который радикально ужесточает финансовую ответственность за введение покупателей в заблуждение. Под прицел попадут не только автосалоны, но и сервисные центры, а также страховые и кредитные организации, пишет Сиб.фм.

Почему старые правила больше не работают

Действующие сегодня санкции эксперты называют «символическими». Установленные еще в 2014 году штрафы (до 50 тысяч рублей для юрлиц) не пугают продавцов, чья прибыль от одной сомнительной сделки может исчисляться сотнями тысяч.

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, один из авторов поправок, отмечает, что безнаказанность породила массовые нарушения: продажу битых авто под видом новых, фальсификацию сервисных книжек и агрессивное навязывание скрытых платежей.

Новая шкала ответственности в 2026 году

Законопроект предлагает перевести нарушения в разряд экономически невыгодных. Если документ будет принят, суммы взысканий изменятся следующим образом:

Для юридических лиц (автосалоны и банки): штраф вырастет с 50 тысяч до 500 тысяч рублей .

Для должностных лиц (менеджеры и директора): вместо 30 тысяч придется заплатить до 300 тысяч рублей .

Для частных перекупщиков: ответственность увеличится до 30–50 тысяч рублей.

Стоит отметить, что подобная практика десятикратного роста штрафов уже доказала свою эффективность в начале 2026 года, когда власти ужесточили наказание за навязывание дополнительных услуг (допов) при покупке машины.

Как это отразится на покупателях

Эксперты прогнозируют, что рынок станет более цивилизованным. Автосалоны будут вынуждены тщательнее проверять юридическую чистоту и техническое состояние машин, чтобы не попасть на проверку. С другой стороны, существует риск, что часть дилеров заложит новые юридические риски в стоимость автомобилей.

Тем не менее, для большинства потребителей это станет сигналом к повышению безопасности сделок. Ожидается, что после обсуждения в профильных комитетах закон вступит в силу в течение ближайших месяцев, давая рынку короткое время на адаптацию к новым реалиям.