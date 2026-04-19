«Из всех окон в Москве звучит твой голос»: Шуфутинский рассказал о роли Пугачевой в своей судьбе

Певец Михаил Шуфутинский в шоу «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» рассказал, как певица Алла Пугачева повлияла на его возвращение в Россию, сообщил ВокругТВ.

По информации издания, во время общения с ведущим программы Михаил Шуфутинский рассказал, что подвергался цензуре со стороны советской власти и долгое время не появлялся на телевидении. Артисту, по его словам, ничего не оставалось, кроме как покинуть страну и продолжить свое творчество уже за ее пределами.

«Это была другая Америка, совершенно другая жизнь. И жить там было намного легче, чем сейчас, например. И проще. Нас встретили, нас приняли туда», — вспомнил шансонье в шоу «Судьба человека» на телеканале «Россия-1».

По данным издания, артист рассказал, что в США он выступал в ресторанах, занимался продюсированием других исполнителей и продолжал записывать новые песни. Эти композиции, по словам Шуфутинского, пользовались большой популярностью и на его исторической родине. По воспоминаниям певца, его неоднократно приглашали выступать на отечественной эстраде, однако он долгое время не решался приезжать с гастролями.

Ключевую роль в возвращении, как рассказал певец, сыграла Алла Пугачева. С певицей шансонье, по его словам, учился в одном музыкальном училище в Москве еще в юные годы. Именно артистка помогла Шуфутинскому преодолеть сомнения и в итоге вернуться на российскую сцену.

«Однажды Алла приехала на гастроли, я еще в Лос-Анджелесе жил. Она приехала и говорит: „Ты знаешь, из всех окон в Москве и вообще везде звучит твой голос. Тебе нужно приехать"», — признался заслуженный артист России.

