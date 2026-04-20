«Бомба для живота». Алкоголь убивает полезные бактерии и перегружает поджелудочную

Алкогольные напитки наносят серьезный урон не только желудку, но и кишечнику, поскольку вызывают сокращение численности полезной микрофлоры. Об этом в беседе с изданием Lenta.ru заявила психиатр-нарколог Марина Калюжная.

«Из-за этанола снижается количество полезных бактерий в кишечнике и ускоряется рост условно-патогенных. Это негативно влияет на процесс переваривания пищи и может спровоцировать диарею, вздутие и боли в животе», — подчеркнула специалист.

Помимо этого, как уточнила доктор, под воздействием алкоголя поджелудочная железа и печень переходят в стрессовый режим работы и начинают вырабатывать меньше ферментов. Подобное нарушение способно привести к проблемам с усвоением еды, в особенности жирной пищи.

Ранее сообщалось о том, что врач из Подмосковья объяснил, почему донорам крови лучше отказаться от спиртного.