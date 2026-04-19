«Ночной налет над бухтой». Восемь БПЛА сбиты силами ПВО и ЧФ у берегов Севастополя

Над морем около Севастополя сбили восемь БПЛА.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«В Севастополе силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы отражают атаку ВСУ. Сбито восемь БПЛА над морем, в районе Северной стороны, мысов Херсонес и Фиолент, а также в районе Верхнесадового и Инкермана. По предварительной информации никто из людей не пострадал», — написал Развожаев в своем канале в Max.

Губернатор уточнил, что повреждения зафиксированы в одном из садовых товариществ на Северной стороне: там осколком беспилотника пробита крыша жилого дома. Кроме того, в районе Монастырского шоссе обломки БПЛА упали на крышу дома в одном из СНТ. Еще один фрагмент сбитого аппарата повредил гараж на улице Генерала Мельника.

Ранее сообщалось о том, что 19 апреля над регионами РФ уничтожили 13 беспилотников.