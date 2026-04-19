Участница украинской диверсионной группы, осуществившей подрыв газопроводов «Северные потоки» в молодости появлялась на обложках эротических журналов. Эти сведения содержатся в книге-расследовании журналиста Бояна Панчевски, с которой ознакомилось РИА Новости.

Журналистское расследование обстоятельств диверсии на газопроводах «Северные потоки» было опубликовано в Германии. Автором работы, как сообщает РИА Новости, выступает сотрудник издания The Wall Street Journal Боян Панчевски. Книга, озаглавленная «Подрыв "Северного потока": подлинная история диверсии, потрясшей Европу», уже имеется в распоряжении редакции российского информагентства.

Сам Панчевски утверждает, что его труд базируется исключительно на реальных свидетельствах. В ходе подготовки материала он провел множество бесед с теми, кто непосредственно участвовал в тех событиях, с представителями следственных органов, а также с действующими сотрудниками разведывательных служб. Цель автора, по его словам, — максимально точно воссоздать картину произошедшего и проследить дальнейшую судьбу фигурантов этого громкого дела.

По информации издания, отдельное внимание в книге уделяется единственной представительнице диверсионной группы. В своем расследовании Панчевски дает ей псевдоним «Фрейя». Как выяснил журналист, после совершения подрыва женщина не осталась в тени, а напротив — пополнила штат одной из украинских спецслужб. Ей поручили ответственную задачу: готовить тактических водолазов. Основной целью этих бойцов, по информации автора, является проведение скрытых операций против морских судов, которые без каких-либо объяснений связывают с Российской Федерацией.

Что касается прошлого «Фрейи», то здесь Панчевски также приводит ряд деталей. По его данным, в молодые годы она предпочитала проводить время в ночных заведениях Киева, будучи их частой гостьей. Кроме того, изданию удалось выяснить, что в молодости диверсантка успела отметиться на страницах эротических журналов, появляясь на их обложках.

«На одной откровенной фотографии, украсившей обложку эротического журнала, на ней ("Фрее" – ред.) был капитанский китель», — по информации РИА Новости, говорится в книге «Подрыв "Северного потока": подлинная история диверсии, потрясшей Европу».

