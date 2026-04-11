Отдых за 2,2 млн рублей: Сергей Светлаков с женой и детьми прошел детокс в карельской клинике

Российский актер Сергей Светлаков потратил более 2 млн рублей на отдых в карельской детокс-клинике. Комик отправился на лечебно-оздоровительный курс вместе с женой и двумя детьми, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал SHOT. Общая стоимость поездки составила около 2,2 млн рублей.

Основной программой, которую выбрал артист, стала «Антистресс». Она обошлась ему в 1,5 млн рублей. Этот курс рекомендуется пациентам с синдромом психологического выгорания, тревожностью и подавленным настроением. Для сыновей Светлаков записал общеоздоровительные мероприятия стоимостью 544 тыс. рублей.

Сергей уже приезжал в эту клинику на протяжении пяти лет, но тогда его целью была программа похудения. Теперь же акцент сместился на психоэмоциональное восстановление и семейный отдых.

Стоит отметить, что в апреле 2025 года СМИ сообщали о многомиллионных заработках Светлакова на его бизнесе. Компания «Студия Свердловск», принадлежащая артисту, занимается производством кино и телепередач.

Ранее друг Ефима Шифрина Павел Брюн прокомментировал новость об операции юмориста.