Друг Шифрина прокомментировал новость об операции юмориста

Сценарист Павел Брюн, друг юмориста Ефима Шифрина, впервые услышал от журналистов об операции артиста. Об этом сам он заявил в интервью интернет-изданию «Абзац».

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что в начале года у Шифрина якобы удалили опухоль. Юмористу рекомендовали регулярное наблюдение у онколога.

Сам Брюн отметил, что не заметил признаков недомогания у товарища, который продолжает активно работать и гастролировать.

«Я видел Фиму две недели тому назад, мы встретились на записи его передачи на НТВ. Он был бодр и весел, а на следующий день уезжал на гастроли в Воронеж. Он вообще никогда не жалуется, это очень крепкий человек», — рассказал Брюн.

Между тем творческая жизнь Михаила Шифрина насыщена как никогда. Он отошел от привычного амплуа комика и сыграл роль следователя Порфирия Петровича в рок-опере Андрея Кончаловского.

Также артист выходит на сцену Театра мюзикла в постановках «Принцесса цирка» и «ПраймТайм», гастролирует с новой комедией о жизни стендап-комика и даже озвучил Черта в компьютерной игре Indika.

Сам Шифрин живет в обычном доме, ведет свои блоги и демонстрирует, что после 60 лет возможен творческий расцвет — при условии соблюдения дисциплины и верности принципам.

Кроме того, фанаты артиста вовсю обсуждают его возможный роман с 25-летней брюнеткой по имени Кристина. Недавно в Сети появилось их совместное фото. 70-летний Шифрин предпочел сохранить интригу и никак не комментирует эту информацию.

