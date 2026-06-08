«Видео не отражает всей истории»: сын Децла объяснил скандал с матерью из-за квартиры

В интернете появилось видео, на котором Антоний Толмацкий, сын покойного рэпера Децла (Кирилла Толмацкого), в резкой форме требует от своей матери освободить квартиру. Запись вызвала широкий общественный резонанс, и некоторые публичные личности осудили поведение молодого человека. Теперь сам Антоний решил прояснить ситуацию, пишет Teleprogramma.org.

По словам Антония, квартира, о которой идет речь, оформлена не на него и не на мать, а на его бабушку. Пожилая женщина столкнулась с финансовыми трудностями.

«Сразу хочу прояснить: никто никого не выселяет. Ситуация не такая, как ее иногда представляют. Квартира оформлена на мою бабушку, и именно она твердо решила разменять на две квартиры, потому что содержать ту квартиру больше нет финансовой возможности», — заявил Толмацкий.

По его словам, он выступает в роли доверенного лица бабушки, помогая ей с продажей недвижимости. Именно это, по его словам, и стало причиной конфликта.

Семья неоднократно пыталась найти мирный выход и обсуждала различные варианты, но достичь согласия не удалось. Конфликт достиг крайней точки, что и вылилось в эмоциональный эпизод, попавший на видео.

Сам Антоний заявил, что не собирается публично обвинять кого-либо или раскрывать подробности этого скандала.

Ранее блогер Мария Погребняк высказалась о видео с Антонием Толмацким и его матерью.