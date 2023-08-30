Открылась регистрация на участие во Всемирном фестивале молодежи

Стартовала регистрация на участие во Всемирном фестивале молодежи. Мероприятие пройдет в 2024 году в целях развития международного молодежного сотрудничества.

Подать заявку могут желающие в возрасте от 18 до 35 лет, а также подростки от 14 до 17 лет, на официальном сайте ВФМ-2024. Регистрация российской молодежи продлится до 4 ноября.

С 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус» участников ждет насыщенная и яркая программа. Далее фестиваль продолжит региональная программа – с 10 по 17 марта. В ее рамках иностранные участники посетят 30 городов России. Всего в фестивале примут участие 20 тысяч молодых лидеров из России и зарубежных стран.

«Одна из целей Всемирного фестиваля молодежи – создать платформу для налаживания связей между неравнодушной молодежью всей планеты», - отметила глава Росмолодежи Ксения Разуваева.

В фестивале примут участие лидеры в сфере бизнеса, медиа, образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, различных сфер жизни, включая 10 тысяч иностранных участников.

Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие получат подростки от 14 до 17 лет – 500 из России и 500 из-за рубежа. В организации и проведении фестиваля будут задействованы 5 тысяч волонтеров.

Также идет прием предложений в программу фестиваля от жителей России и зарубежных стран – через двуязычный чат-бот «Программный директор ВФМ».