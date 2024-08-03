Открытая тренировка по ушу состоялась в Центральном парке Люберец

Чемпионы мира по ушу Исмаил Алиев и Наталья Голоухова провели открытую тренировку в рамках проекта губернатора Андрея Воробьева «Лето в Подмосковье» в Центральном парке Люберец. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Тренировку для всех желающих провели чемпион Европы и России ушу-саньда, победитель Всемирных игр боевых искусств, призер чемпионатов мира Исмаил Алиев и мастер спорта России международного класса, трехкратная чемпионка мира и Европы по традиционному ушу, победитель Кубка Европы по спортивному ушу, чемпионка международных турниров Наталья Голоухова.

Чемпионы рассказали всем участникам тренировки об основах китайского боевого искусства, а также продемонстрировали базовые приемы и техники.