Овечкин сыграет в благотворительном «Матче года»

В этом матче встречаются между собой российские звезды НХЛ и КХЛ. Впервые он был организован в прошлом году защитником «Юты» Михаилом Сергачевым и нападающим «Рейнджерс» Артемием Панариным.

Первый «Матч года» вызвал большой интерес. Организаторы собрали 10 млн руб., которые направили на помощь больным ДЦП. Артемий Панарин заявил, что в этом году должно получиться еще лучше: недостатки предыдущего мероприятия будут учтены.

Организаторы сообщили, что отправили предложение поучаствовать в «Матче года» голкиперу Сергею Бобровскому, но ответа пока не получили: его «Флорида» ведет борьбу в финале Кубка Стэнли с «Эдмонтоном».

«Матч года» намечен на 13 июля.

Ранее НХЛ опубликовала рейтинг хоккеистов с самым сильным броском в минувшем сезоне. В топ-10 вошли Александр Овечкин и защитник «Каролины» Дмитрий Орлов.