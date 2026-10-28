Мечта о вечном путешествии рухнула: бесконечный круиз прервали из-за топливного кризиса

Первый в мире бесконечный круиз прервали из-за топливного кризиса

Общество

Первый в мире бесконечный круиз Skip Forward пришлось прервать из-за топливного кризиса. Об этом сообщает Bloomberg.

Круиз на лайнере Villa Vie Odyssey завершили в Камбодже, в городе Сиануквиль. Причина — «чрезвычайный рост» цен на топливо: более чем на 300% с начала палестино-израильского конфликта. Организация не смогла оплатить горючее в порту Камбоджи. Всех 200 пассажиров попросили покинуть судно. Оператор помогает им с поиском временного жилья и покрывает личные расходы, но не вылеты из страны. При этом компания предложила ввести для отдыхающих ежемесячную плату в $500 помимо сервисного сбора в $1,7 тыс. на то время, пока цены на топливо остаются высокими.

Одна из пассажирок, пенсионерка из США, продала все сбережения ради участия в круизе и закрепила за собой каюту сразу на 15 лет. Стоимость одноместного номера с опцией «все включено» на четыре года начинается от $255,9 тыс. Теперь ее планы на вечное путешествие оказались под угрозой.

Ранее стало известно, что лишняя цифра в паспорте стоила россиянке медового месяца в Таиланде, она оказалась в изоляторе без еды и воды.

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