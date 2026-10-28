Свечи и монеты: мистический обряд на богатство и успех Велесовой ночью

В ночь с 31 октября на 1 ноября отмечают Велесову ночь — праздник, который в современной эзотерической традиции связывают с памятью о предках, завершением старого цикла и началом нового. Его часто называют славянским Хеллоуином из-за даты и мистической атмосферы. О традициях и смысле праздника корреспонденту REGIONS рассказала нумеролог и эксперт в сфере магии Евгения Белова.

По словам эзотерика, этот праздник тесно связан с древнеславянским божеством Велесом — покровителем тайных знаний, чародейства, материального достатка и стражем путей между мирами. В современных представлениях считаются важными именно духовные смыслы этой даты: это особый момент, когда невидимая перегородка между миром живых и сферой духов становится максимально тонкой и прозрачной.

Евгения Белова подчеркнула, что в отличие от шумного западного Хеллоуина, славянская ночь не несет в себе задачи напугать человека. Напротив, она объединяет людей, учит без страха всматриваться в темноту, принимать неизбежные изменения и относиться с глубоким уважением к иным мирам и своим ушедшим предкам. Исторически и кельтский Самайн, и Велесова ночь обозначали окончание светлого времени года, завершение сбора урожая и фактическое наступление нового годового круга.

Главные традиции, правила и ритуалы Велесовой ночи:

Защита огнем и праздничный стол: стихия огня в этот период имеет ключевое значение. Раньше на возвышенностях разжигали очистительные костры, а сегодня в домах зажигают живые свечи, символизирующие свет среди осеннего угасания природы. На стол обязательно ставят свежие красные яблоки, а также готовят выпечку — тыквенные или яблочные пироги, морковный кекс или оладьи из тыквы.

Связь с родом и отказ от старого: вечер идеально подходит для тихих семейных воспоминаний об умерших родственниках. К ним мысленно обращаются за советом и мудростью. Также это время для избавления от угнетающих привычек, тягостных переживаний и составления планов на будущее.

Магический обряд на чистку и привлекательность удачи: для проведения ритуала потребуется свеча из натурального воска или вощины. С ней нужно обойти весь дом, проводя огнем сверху вниз в каждом углу. При этом свечу оставляют догорать в общей комнате, произнося трижды: «Как эта свеча догорает, так несчастье мой дом покидает». Следом зажигают вторую свечу, проговаривая: «Когда эта свеча догорит, удача мой дом посетит».

Привлечение достатка: рядом со второй свечой насыпают горсть пшеницы или овса и кладут 6 монет достоинством в ₽10. Эти деньги наделяются особой силой — их необходимо тратить строго по одной монете в месяц на протяжении полугода. Огарки воска после ритуала выбрасывают в проточную воду (реку или ручей), а заговоренное зерно употребляют в пищу.

Чем еще дополнить Велесову ночь: народные приметы и запреты

Чтобы провести этот период без негативных последствий, эзотерики и знатоки фольклора советуют обратить внимание на ряд давних народных поверьев: