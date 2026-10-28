Свечи и монеты: мистический обряд на богатство и успех Велесовой ночью
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В ночь с 31 октября на 1 ноября отмечают Велесову ночь — праздник, который в современной эзотерической традиции связывают с памятью о предках, завершением старого цикла и началом нового. Его часто называют славянским Хеллоуином из-за даты и мистической атмосферы. О традициях и смысле праздника корреспонденту REGIONS рассказала нумеролог и эксперт в сфере магии Евгения Белова.
По словам эзотерика, этот праздник тесно связан с древнеславянским божеством Велесом — покровителем тайных знаний, чародейства, материального достатка и стражем путей между мирами. В современных представлениях считаются важными именно духовные смыслы этой даты: это особый момент, когда невидимая перегородка между миром живых и сферой духов становится максимально тонкой и прозрачной.
Евгения Белова подчеркнула, что в отличие от шумного западного Хеллоуина, славянская ночь не несет в себе задачи напугать человека. Напротив, она объединяет людей, учит без страха всматриваться в темноту, принимать неизбежные изменения и относиться с глубоким уважением к иным мирам и своим ушедшим предкам. Исторически и кельтский Самайн, и Велесова ночь обозначали окончание светлого времени года, завершение сбора урожая и фактическое наступление нового годового круга.
Главные традиции, правила и ритуалы Велесовой ночи:
- Защита огнем и праздничный стол: стихия огня в этот период имеет ключевое значение. Раньше на возвышенностях разжигали очистительные костры, а сегодня в домах зажигают живые свечи, символизирующие свет среди осеннего угасания природы. На стол обязательно ставят свежие красные яблоки, а также готовят выпечку — тыквенные или яблочные пироги, морковный кекс или оладьи из тыквы.
- Связь с родом и отказ от старого: вечер идеально подходит для тихих семейных воспоминаний об умерших родственниках. К ним мысленно обращаются за советом и мудростью. Также это время для избавления от угнетающих привычек, тягостных переживаний и составления планов на будущее.
- Магический обряд на чистку и привлекательность удачи: для проведения ритуала потребуется свеча из натурального воска или вощины. С ней нужно обойти весь дом, проводя огнем сверху вниз в каждом углу. При этом свечу оставляют догорать в общей комнате, произнося трижды: «Как эта свеча догорает, так несчастье мой дом покидает». Следом зажигают вторую свечу, проговаривая: «Когда эта свеча догорит, удача мой дом посетит».
- Привлечение достатка: рядом со второй свечой насыпают горсть пшеницы или овса и кладут 6 монет достоинством в ₽10. Эти деньги наделяются особой силой — их необходимо тратить строго по одной монете в месяц на протяжении полугода. Огарки воска после ритуала выбрасывают в проточную воду (реку или ручей), а заговоренное зерно употребляют в пищу.
Чем еще дополнить Велесову ночь: народные приметы и запреты
Чтобы провести этот период без негативных последствий, эзотерики и знатоки фольклора советуют обратить внимание на ряд давних народных поверьев:
- Запрет на дачу денег в долг: считается, что в ночь с 31 октября на 1 ноября нельзя отдавать из дома деньги, продукты или вещи незнакомым людям, иначе вместе с ними уйдет финансовое благополучие семьи на весь следующий год.
- Особые сны: сновидения, увиденные в Велесову ночь, считаются вещими и пророческими. Их стоит запомнить или записать сразу после пробуждения — через них духи предков нередко дают прямые подсказки по решению сложных жизненных ситуаций.
- Защита порога: чтобы уберечь жилище от незваных сущностей из потустороннего мира, на порог или подоконники выкладывают рябиновые гроздья или ветки, а под дверной коврик кладут щепотку соли.
- Угощение для Домового: не стоит забывать и про хранителя дома. На ночь на кухне рекомендуют оставить блюдечко с молоком или кусочек пирога, чтобы задобрить духа и заручиться его поддержкой в холодное время года.