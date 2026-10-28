«Одно попробую»: Путин оценил кофейню от российского СМИ и мороженое на саммите

Путин заглянул в фирменную кофейню RT на саммите Россия — Африка

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

На саммите Россия — Африка Владимир Путин посетил стенд Russia Today, где к тому моменту уже работала фирменная кофейня. Об этом сообщает RT.

Вместе с лидерами африканских государств и другими гостями форума президент угостился мороженым, которое раздавали прямо со стенда. Взяв порцию, он коротко заметил: «Одно попробую».

Фирменная кофейня RT, прежде работавшая на крупных международных площадках, открылась на форуме 28 октября. Корреспондент RT Георгий Бабаян показал, как у прилавка выстроилась очередь желающих. Так что стенд, судя по всему, стал одной из точек притяжения саммита — и внимание первого лица это только подтверждает.

Актуально

Читайте также

Изолятор вместо пляжа: лишняя цифра в паспорте стоила россиянке медового месяца в Таиланде

Изолятор вместо пляжа: лишняя цифра в паспорте стоила россиянке медового месяца в Таиланде

Глава Серпухова взял на контроль пешеходный мост на вокзале – что там изменится

Глава Серпухова взял на контроль пешеходный мост на вокзале – что там изменится

В Подмосковье несколько отремонтированных по народной программе школ получили уникальное оформление

В Подмосковье несколько отремонтированных по народной программе школ получили уникальное оформление

Россиянам назвали сумму ремонтного запаса на случай аварии

Россиянам назвали сумму ремонтного запаса на случай аварии

Москва — Новокузнецк: российская авиакомпания нарастит частоту полетов

Москва — Новокузнецк: российская авиакомпания нарастит частоту полетов

Инженеры обхитрили пассажиров: зеркало в лифте оказалось психологическим трюком

Инженеры обхитрили пассажиров: зеркало в лифте оказалось психологическим трюком

Мать брошенного под дом в Зеленограде новорожденного раскрыла мотивы своего поступка

Мать брошенного под дом в Зеленограде новорожденного раскрыла мотивы своего поступка

Подмосковная молодежь сможет поделиться историей о старте карьеры и выиграть путешествие на Камчатку

Подмосковная молодежь сможет поделиться историей о старте карьеры и выиграть путешествие на Камчатку

Балашиха-3 в шоке: темнокожий мужчина разделся и устроил разврат у школы

Балашиха-3 в шоке: темнокожий мужчина разделся и устроил разврат у школы

Йод, «Звездочка» и чеснок: что не так с народными методами против ОРВИ и простуды

Йод, «Звездочка» и чеснок: что не так с народными методами против ОРВИ и простуды

Накопить на смартфон, пылесос и кофемашину: экономист раскрыл удачную формулу

Накопить на смартфон, пылесос и кофемашину: экономист раскрыл удачную формулу

«Высокий» сезон заразы: туристам напомнили, как уберечься от вирусных лихорадок в Азии

«Высокий» сезон заразы: туристам напомнили, как уберечься от вирусных лихорадок в Азии

Добавьте mosregtoday.ru в избранное