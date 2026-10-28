«Одно попробую»: Путин оценил кофейню от российского СМИ и мороженое на саммите

На саммите Россия — Африка Владимир Путин посетил стенд Russia Today, где к тому моменту уже работала фирменная кофейня. Об этом сообщает RT .

Вместе с лидерами африканских государств и другими гостями форума президент угостился мороженым, которое раздавали прямо со стенда. Взяв порцию, он коротко заметил: «Одно попробую».

Фирменная кофейня RT, прежде работавшая на крупных международных площадках, открылась на форуме 28 октября. Корреспондент RT Георгий Бабаян показал, как у прилавка выстроилась очередь желающих. Так что стенд, судя по всему, стал одной из точек притяжения саммита — и внимание первого лица это только подтверждает.