«Одно попробую»: Путин оценил кофейню от российского СМИ и мороженое на саммите
Путин заглянул в фирменную кофейню RT на саммите Россия — Африка
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
На саммите Россия — Африка Владимир Путин посетил стенд Russia Today, где к тому моменту уже работала фирменная кофейня. Об этом сообщает RT.
Вместе с лидерами африканских государств и другими гостями форума президент угостился мороженым, которое раздавали прямо со стенда. Взяв порцию, он коротко заметил: «Одно попробую».
Фирменная кофейня RT, прежде работавшая на крупных международных площадках, открылась на форуме 28 октября. Корреспондент RT Георгий Бабаян показал, как у прилавка выстроилась очередь желающих. Так что стенд, судя по всему, стал одной из точек притяжения саммита — и внимание первого лица это только подтверждает.