Стоматолог Давидян назвал самые опасные для зубов напитки

Стоматолог Давидян объяснил, какие напитки разрушают зубную эмаль

Здоровье

Некоторые напитки разрушают зубную эмаль, и самые агрессивные из них — энергетики. Об этом сообщает«Газета.Ru» со ссылкой на стоматолога Арама Давидяна.

По словам врача, дело не столько в сахаре и кофеине, сколько в кислоте. Даже если бы сахара в энергетиках не было совсем, они все равно разрушали бы эмаль. Та же история со сладкой газировкой: кислота бьет по эмали, а сахар кормит бактерии, вызывающие кариес. Опасны и фруктовые соки — даже свежевыжатые. Спортивные изотоники тоже в списке. Вода с лимоном, если пить ее мелкими глотками весь день, тоже вредит. А вино и коктейли с соком или газировкой дают тот же эффект из-за кислотности.

Давидян подчеркивает: важно не только что пить, но и как часто. Чтобы защитить эмаль, стоит реже прикладываться к кислым напиткам и не растягивать стакан на несколько часов. После — прополоскать рот водой. А чистку зубов отложить на 30–60 минут, чтобы не тереть размягченную эмаль. Так что если любите кисленькое, соблюдайте меру и не забывайте про воду.

Ранее стоматолог Форнас перечислила продукты, окрашивающие зубную эмаль.

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