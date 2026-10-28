Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который позволит подписывать согласие на медицинское вмешательство электронной подписью. О том, как это разгрузит врачей и пациентов, REGIONS рассказал первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция «ЛДПР»).

Документ вносит правки в закон «Об обращении лекарственных средств» и в статьи 20 и 100 закона «Об основах охраны здоровья граждан». Смысл поправок — шире использовать цифровые технологии, чтобы медицинская помощь стала доступнее, качественнее и быстрее. Усиленной неквалифицированной электронной подписью разрешат подписывать информированное добровольное согласие на вмешательство и отказ от него, а также информационный листок пациента при клинических исследованиях лекарств. Сертификат ключа проверки подписи будут создавать в инфраструктуре, которая уже обеспечивает взаимодействие информационных систем для госуслуг в электронном виде.

По словам Панеша, бумажная волокита в медицине давно стала тормозом для всей системы. Человек приходит в больницу, но вместо быстрой помощи вынужден заполнять гору бумаг и подписывать согласия, которые потом теряются в архивах. А в экстренной ситуации, подчеркнул депутат, счет идет на минуты, и тратить их на бюрократию непозволительно. Новый законопроект, по его оценке, дает людям возможность оформлять согласие электронно через инфраструктуру, уже знакомую им по госуслугам. Это не просто перевод бумаги в цифру, а принципиально иной уровень защиты, уверен парламентарий.

От простой электронной подписи усиленная неквалифицированная отличается тем, что создается сертифицированными средствами. Она позволяет точно установить, кто подписал документ, и гарантирует, что после подписания в него не внесли изменения. В результате врач получает юридически значимый документ, а пациент может не сомневаться, что его воля зафиксирована правильно.

Переход на новые технологии будет плавным: законопроект предусматривает переходный период до 2028 года. Все это время те, кто пока не готов к цифре, смогут пользоваться простой электронной подписью. Панеш назвал такой подход взвешенным: существующую практику не ломают, а предлагают ей современную и надежную замену. Главное, по его словам, чтобы цифровизация в медицине работала на человека, а не создавала новые барьеры.