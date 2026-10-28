Невролог Горожанина назвала неожиданный фактор долголетия

Правильное дыхание помогает поддерживать здоровье и хорошее самочувствие с возрастом. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на невролога Викторию Горожанину.

По словам врача, важную роль в дыхании играет грудобрюшная диафрагма. Она способствует венозному возврату крови и лимфатическому оттоку. Если диафрагма работает неправильно, человек может испытывать повышенную утомляемость, одышку, проблемы со сном и пищеварением. Чтобы натренировать ее, Горожанина рекомендует трехфазную гимнастику. Упражнения включают последовательное дыхание животом, ребрами и грудью, а также подъем таза с активацией нижней части брюшных мышц и ягодиц.

Выполнять такую гимнастику стоит лежа, после пробуждения и перед сном. Врач добавила: примерно через три недели привычная схема дыхания изменится. Долголетие — это не только гены и диета, иногда достаточно научиться дышать правильно.

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