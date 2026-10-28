Невролог Сметана объяснила, как за минуту запомнить признаки инсульта по одному слову

По словам врача, студентов медицинских вузов учат запоминать признаки инсульта с помощью слова «удар». Это расшифровывается как «улыбка, движение, артикуляция, решение». При инсульте человек часто не может улыбнуться или улыбается асимметрично. Нарушаются координация и равновесие, одна часть тела может неметь. Возникают проблемы с речью и спутанность сознания.

Сметана подчеркнула: при появлении хотя бы одного из этих симптомов нужно срочно вызывать скорую. Не пытаться лечиться самостоятельно. Чем раньше начнется лечение, тем выше шансы на благоприятный исход и отсутствие серьезных осложнений.

Ранее стало известно, что усталость и проблемы с ЖКТ могут сигналить о сердечном приступе.