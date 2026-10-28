Невролог Сметана объяснила, как за минуту запомнить признаки инсульта по одному слову

Невролог Сметана назвала слово для быстрого запоминания симптомов инсульта

Здоровье

Невролог Лариса Сметана назвала простой способ запомнить симптомы инсульта. Об этом сообщает РИАМО.

По словам врача, студентов медицинских вузов учат запоминать признаки инсульта с помощью слова «удар». Это расшифровывается как «улыбка, движение, артикуляция, решение». При инсульте человек часто не может улыбнуться или улыбается асимметрично. Нарушаются координация и равновесие, одна часть тела может неметь. Возникают проблемы с речью и спутанность сознания.

Сметана подчеркнула: при появлении хотя бы одного из этих симптомов нужно срочно вызывать скорую. Не пытаться лечиться самостоятельно. Чем раньше начнется лечение, тем выше шансы на благоприятный исход и отсутствие серьезных осложнений.

Ранее стало известно, что усталость и проблемы с ЖКТ могут сигналить о сердечном приступе.

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