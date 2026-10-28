Захарова оценила призыв Британии готовиться к войне через 1000 дней

Британские политики, заявляя о подготовке Великобритании к войне «через 1000 дней», пытаются нагнетать истерию. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

По ее словам, это очередная попытка накалить обстановку в британском обществе, в том числе с использованием русофобского мифа о некой российской угрозе. Захарова отметила: такие заявления рассчитаны на массовую доверчивую аудиторию, которую многократно обрабатывают таблоиды. Британские политики, добавила дипломат, стараются обезличить предполагаемого противника в лице России, однако манипуляции очевидны.

Оценку намерениям британских политиков, по мнению Захаровой, должны давать сами жители Великобритании. В МИД не видят в этих заявлениях ничего, кроме очередного витка пропаганды

Ранее стало известно, что премьер Британии Бернем призвал граждан готовиться к «неожиданным событиям».