Пенсия стала меньше: депутат объяснила, кто и сколько может удержать

Пенсия пришла, а сумма на карте заметно меньше привычной? Причина может крыться в долгах, переплате из-за несвоевременно сообщенных изменений или исполнительных документах. В одних случаях удерживают до 20%, в других — до 50%, а при отдельных видах взысканий — до 70%. О том, кто и на каком основании может забирать часть выплат и как защитить деньги, REGIONS рассказала первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По словам депутата, удержание должно иметь законное основание — «просто так с пенсии удерживать деньги нельзя». Фонд может сам удержать до 20%, если пенсионер получил излишнюю выплату и не сообщил о влияющих на нее обстоятельствах, например о переезде, от которого зависела надбавка. С решением можно не согласиться и оспорить его, запросив обоснование.

По исполнительным документам по общим правилам взыскивают до 50%, но при алиментах на несовершеннолетних, возмещении вреда здоровью, ущерба из-за смерти кормильца или преступления — до 70%. При этом максимальный процент не означает, что столько удержат у каждого: размер зависит от основания и требований документа.

Если пенсия уменьшилась, стоит запросить в Соцфонде информацию об удержании и расчете. Решение фонда о возврате переплаты можно обжаловать в вышестоящем органе СФР или в суде, а при взыскании по исполнительным документам пенсионер вправе потребовать сохранять прожиточный минимум на счету — через пристава, банк или суд. При ошибочном списании нужно собрать документы (выписку о пенсии, уведомление об удержании, решение СФР) и требовать пересмотра решения и возврата средств.