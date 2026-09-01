Радулов вспомнил поступок, за который ему до сих пор стыдно

Нападающий ярославского «Локомотива» Александр Радулов в шоу «Хороший разговор» на «Кинопоиске» вспомнил поступок, за который ему до сих пор стыдно.

«Тренера клюшкой ударил. Это было давно, правда. За это стыдно. Я не хотел его бить — просто я не видел, что он там стоит сзади», — сказал Радулов.

Хоккеист отметил, что хоть и удар был случайным, такое поведение не красит ни его, ни любого другого человека.

40-летний Александр Радулов является двукратным чемпионом мира в составе сборной России и трехкратным обладателем Кубка Гагарина — в 2011 году в составе «Салавата Юлаева» и в двух последних сезонах в составе «Локомотива». Также нападающий провел девять сезонов в НХЛ.

Ранее КХЛ подвела итоги предсезонных матчей.