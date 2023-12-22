Овечкин прервал рекордную безголевую серию в НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принес победу своей команде и прервал свою антирекордную серию без заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, которая составила 14 матчей.

Россиянин забросил победную шайбу в овертайме матча с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2), реализовав большинство. В этой игре на счету Овечкина еще и голевая передача, также в неравных составах.

В нынешнем сезоне Овечкин набрал 20 (6+14) очков в 30 матчах.

Капитан «Вашингтона» продолжает погоню за рекордом Уэйна Гретцки по общему количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах. На счету 38-летнего Овечкина 828 голов, он отстает на 66 шайб от знаменитого канадца.