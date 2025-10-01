Овечкин рассказал о восстановлении после полученной на тренировке травмы
Фото: [ХК «Вашингтон Кэпиталз»]
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о травме, полученной на тренировке 18 сентября.
После повреждения россиянин пропустил несколько занятий, а на последней тренировке катался в бесконтактном джерси. Овечкин заявил, что чувствует себя отлично.
«Конечно, мне нужно провести больше времени на льду с товарищами, так как неделя, которую я пропустил, немного выбила меня из колеи. Но в целом я справляюсь», — сказал Овечкин.
40-летний нападающий начнет свой последний сезон в «Вашингтоне» по действующему контракту. Главный тренер команды Спенсер Карбери рассказал, что Овечкин делает все возможное, чтобы быть полностью готовым к старту регулярного чемпионата.
Первый матч сезона «Вашингтон» проведет в ночь на 9 октября против «Бостон Брюинз».