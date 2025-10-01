Овечкин рассказал о восстановлении после полученной на тренировке травмы

После повреждения россиянин пропустил несколько занятий, а на последней тренировке катался в бесконтактном джерси. Овечкин заявил, что чувствует себя отлично.

«Конечно, мне нужно провести больше времени на льду с товарищами, так как неделя, которую я пропустил, немного выбила меня из колеи. Но в целом я справляюсь», — сказал Овечкин.

40-летний нападающий начнет свой последний сезон в «Вашингтоне» по действующему контракту. Главный тренер команды Спенсер Карбери рассказал, что Овечкин делает все возможное, чтобы быть полностью готовым к старту регулярного чемпионата.

Первый матч сезона «Вашингтон» проведет в ночь на 9 октября против «Бостон Брюинз».