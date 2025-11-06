Овечкин забил 900-й гол в НХЛ: юбилейную шайбу чуть не украли

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин покорил еще один рубеж в своей карьере в НХЛ. Российский форвард стал первым, кому покорилась отметка в 900 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах.

Во втором периоде матча с «Сент-Луис Блюз» (6:1) Овечкин с неудобной руки отправил шайбу в ворота Джордана Биннингтона. Гол оказался победным, а Овечкин был признан первой звездой матча.

Специальных празднований по поводу юбилейного гола НХЛ не планировала. После заброшенной шайбы вся команда «Вашингтона» высыпала на площадку поздравлять своего капитана.

Фото: [ ХК «Вашингтон Кэпиталз» ]

В это время Биннингтон попытался припрятать в амуниции шайбу, которая влетела в его ворота. «Вор» был изобличен, и голкиперу «Сент-Луиса» пришлось вернуть ценнейший сувенир, которой займет свое место в богатой коллекции российского бомбардира.

40-летний Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Для достижения планки и 900 шайб ему потребовалось провести 1504 матча. В нынешнем сезоне на счету капитана «Вашингтона» 8 (3+5) очков в 12 матчах.