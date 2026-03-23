Овечкин забросил тысячную шайбу в НХЛ

Знаменательное событие произошло на 15-й минуте третьего периода матча с «Колорадо Эвеланш». «Столичные» получили большинство, и Овечкин отличился наиболее типичным для себя образом — щелчком в касание из любимого «офиса» (левого круга вбрасывания).

Этой шайбой Овечкин сравнял счет в матче и перевел игру в овертайм. В дополнительное время сильнее оказались «Лавины». Брок Нельсон с близкого расстояния переправил шайбу в ворота — 3:2.

Овечкин забросил 923 в регулярных чемпионатах (единоличный рекорд) и 77 в плей-офф. Суммарно больше голов за всю историю НХЛ только у Уэйна Гретцки — 1016. В этом сезоне россиянину вряд ли удастся достать канадца — до конца регулярки осталось провести 11 матчей, а в плей-офф «Вашингтон» пока не попадает. Так что есть вероятность, что Овечкин примет решение продолжить карьеру. В текущем сезоне на его счету 53 (26+27) очка, и 40-летний нападающий является лучшим бомбардиром «Вашингтона» в сезоне.