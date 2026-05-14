Женщины вдвое чаще страдают от депрессии и тревоги: врачи назвали причины

Женщины примерно вдвое чаще мужчин сталкиваются с депрессией и заметно чаще страдают тревожными расстройствами, пишет MindBodyGreen. Ученые считают, что причина не сводится к «эмоциональности»: речь идет о сложном сочетании гормонов, генетики, стресса, обмена веществ, воспаления и социальных факторов.

Один из ключевых факторов — гормональные этапы жизни: половое созревание, менструальный цикл, беременность, послеродовой период, перименопауза и постменопауза. В эти периоды меняются уровни эстрогена и прогестерона, главных половых гормонов, а вместе с ними — работа нейромедиаторов и нейростероидов, влияющих на настроение и тревожность.

Исследование Национального института психического здоровья в США, опубликованное в Molecular Psychiatry, показало, что при предменструальном дисфорическом расстройстве у женщин есть особенности молекулярной реакции на половые гормоны. То есть это не «капризы», а биологический механизм. Иными словами, упадок настроения гормонально обусловлен.

Есть и генетические различия: исследователи из канадского Университета Макгилла обнаружили, что с риском депрессии у женщин связано больше участков ДНК, чем у мужчин.

Но биология — не все. На психику влияют насилие, сексуализированное давление, стыд из-за внешности, неравенство, экономический стресс и перегрузка. Депрессия и тревога также связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Авторы подчеркивают: женское психическое здоровье требует более точной диагностики и лечения, а не старых стереотипов о «слабых нервах».