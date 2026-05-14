Можно ли клонировать одно животное бесконечно: результаты эксперимента длиной 20 лет

Ученые из Японии почти 20 лет проверяли, можно ли бесконечно клонировать одно и то же животное, пишет National Geographic. Эксперимент начался в 2005 году, когда исследователь Тэрухико Вакаяма из Университета Яманаси клонировал самку мыши, а затем начал создавать копии уже от клонов.

Всего команда предприняла более 30 тысяч попыток и получила около 1200 мышей в 58 поколениях. Сначала казалось, что технология даже улучшается: успешность выросла с 7% до 15,5% к 26-му поколению. Но потом все пошло на спад — к 57–58-му поколениям показатель упал до 0,6%.

Причина оказалась неприятной для всей идеи «идеальной копии». Геномный анализ показал: при каждом новом клонировании накапливались вредные мутации. Клон клона действительно становился чем-то вроде размытой ксерокопии.

«Мы были очень удивлены, потому что думали, что клон полностью совпадает с исходным донором», — с разочарованием признал Вакаяма.

Исследование важно для сельского хозяйства, медицины и охраны редких видов. Клонирование уже используют для ценных животных и пытаются применять для спасения исчезающих популяций, например, черноногих хорьков.

Но работа показывает: полагаться на технологию как на волшебную кнопку бессмертия нельзя. Клонирование может помочь, но бесконечно копировать жизнь без потерь природа, похоже, не позволяет.