Дети бойцов СВО из Волоколамска посетили культурно-образовательный центр на подворье храма Димитрия Солунского

Благотворительный фонд «Синергия Добра» провел восьмую встречу с детьми участников СВО из Волоколамска. В ее рамках ребята посетили Детский культурно-образовательный центр на подворье храма Димитрия Солунского, сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

Сначала ребята — семь человек — посетили церковь и прогулялись по территории храма. После этого прошел художественный мастер-класс. Рисовать детям помогали профессиональные художники фонда.

«Благодаря особой атмосфере, теплу и вниманию художников фонда создается среда, которая благоприятно влияет на ребят, пробуждает в них интерес к познанию духовного мира и мира искусства. Мы видим, как в таких условиях раскрываются детские сердца и таланты», — отметила руководитель Благотворительного фонда «Синергия добра» Виктория Максимова.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с героями СВО и их детьми возложил цветы к Вечному огню у стен Кремля.