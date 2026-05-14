«Мотор закипит и встанет»: эксперт назвал обязательные проверки двигателя перед летом

Жара, пробки, дальние поездки — лето убивает двигатели быстрее зимы. Технический директор сети автосервисов Никита Родионов предупредил россиян о трех обязательных процедурах, которые продлят жизнь мотору. Игнорируете их — готовьтесь к капитальному ремонту. Об этом сообщает «Lenta.ru»

Первое и главное — масло. Зимой в нем накапливаются влага, топливо и кислотные соединения. Присадки истощаются, смазывающие и охлаждающие свойства падают. Эксперт советует менять масло и фильтр перед летом, даже если до плановой замены осталось 2–3 тысячи километров. Экономия здесь — путь к задирам и клину.

Второе — топливная система. Нестабильные обороты на холостом ходу, повышенный расход топлива, пробег более 60–80 тысяч километров без чистки — сигнал к действию. Профилактическая очистка форсунок и дроссельного узла восстановит факел распыла и вернёт мотору былую резвость. Для двигателей с непосредственным впрыском потребуется отдельная механическая или химическая очистка впускных клапанов от нагара.

Третье — компьютерная диагностика. Считайте ошибки блока управления, проверьте датчики, систему впрыска, EGR, катализатор. Раннее обнаружение детонации или проблем с воспламенением сэкономит десятки тысяч рублей на ремонте.

