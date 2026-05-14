Правила перерасчета: как переезд внутри страны влияет на пенсионные выплаты

Эксперты предупреждают, что смена места жительства и официальной регистрации может привести к существенному изменению размера пенсии за счет региональных доплат.

Зависимость выплат от регионального прожиточного минимума

Экономист Людмила Иванова-Швец в интервью «Российской газете» разъяснила механизмы изменения пенсионных начислений при миграции внутри России. Основным фактором выступает величина прожиточного минимума пенсионера, установленная в конкретном субъекте федерации. Если базовое пособие неработающего гражданина оказывается ниже этого порога, государство назначает специальную социальную доплату до необходимого уровня.

Примеры корректировки при смене регистрации

Сумма доплат может как увеличиться, так и уменьшиться в зависимости от экономического профиля региона. Специалист привела пример: пенсионер с ежемесячной выплатой в 12 тысяч рублей при проживании в Липецкой области получит надбавку в размере 1 518 рублей. Однако при переезде в Ярославскую область, где прожиточный минимум превышает 16 тысяч рублей, размер соответствующей доплаты вырастет более чем до четырех тысяч рублей.

Особые условия для проживающих за рубежом

Важным нюансом является сохранение права на региональные льготы. Эксперт подчеркнула, что любые территориальные надбавки аннулируются, если пенсионер покидает пределы Российской Федерации для постоянного проживания. В этом случае гражданин теряет право на получение региональной социальной доплаты, так как она привязана исключительно к месту жительства на территории страны.