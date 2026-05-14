Детский сад на 200 мест в Видном построили уже на треть

В Видном уже на треть построили новый детский сад, рассчитанный на 200 мест. Так, степень строительной готовности учреждения составляет 35%, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Трехэтажное здание площадью более 4 тыс. кв. м. строится на улице Гаевского в рамках государственной программы Подмосковья за счет бюджетных средств. Здесь ведутся монолитные работы, устройство стен и перегородок.

Детсад рассчитан на девять групп. В каждой групповой комнате обустроят игровые и спальные зоны. Также в учреждении построят физкультурный и музыкальный залы. На прилегающей территории появятся игровые и спортивные площадки. Завершить строительство планируется в 2027 году.

