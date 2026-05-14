Стало известно, почему Владимир Молчанов не поехал на похороны дочери

В понедельник, 11 мая, в больнице скончался легендарный тележурналист Владимир Молчанов. Ему было 75 лет. Последние годы он боролся с онкологическим заболеванием. Трагедия усугубляется тем, что в конце марта, в той же самой больнице, ушла из жизни его дочь Анна. Она тоже боролась с раком.

Близкий друг семьи Иван Цыбин в интервью The Voice поделился душераздирающими подробностями. По его словам, Молчанов не поехал на похороны своей дочери, потому что опасался, что не сможет пережить это горе и уже не оправится.

«Вчера мне вспомнилась история блокадного дневника Тани Савичевой. У Володи будто бы случился такой же блокадный дневник — он похоронил супругу, потом сестру, величайшую теннисистку и спортивного комментатора Анну Дмитриеву, а еще спустя полтора года дочь. А сейчас ушел сам. И теперь можно сказать: "Молчановы умерли все. Остался один Митя, его внук", подобно тому, что было написано в дневнике Савичевой. Это ужасная трагедия, потому что и Аня, и жена Володи, и он сам ушли абсолютно рано», — сказал Цыбин.

Смерть самого Молчанова стала тяжелым ударом для его друзей, коллег и всех, кто знал легендарного журналиста. Цыбин регулярно созванивался с ним. Последний раз они говорили всего за неделю до ухода телеведущего. В том разговоре журналист признался, что считает свою жизнь счастливой. Последней работой Молчанова стал цикл из 18 программ на канале Sheinkin 40. Эти программы были записаны в Израиле.

Прощание с Владимиром Кирилловичем состоится 15 мая. Траурная церемония пройдет в Церкви Космы и Дамиана в Шубине.

