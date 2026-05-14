США и Китай начали большой торг: главное после переговоров Си Цзиньпина и Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин 14 мая провели переговоры в Пекине. Главными темами встречи стали торговое противостояние двух стран, ситуация вокруг Тайваня, поставки энергоносителей и контроль ключевых мировых логистических маршрутов. Политолог Марат Баширов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил, что стороны вряд ли добьются крупных геополитических прорывов, однако могут выйти на локальные экономические договоренности.

Переговоры прошли в Доме народных собраний и продолжались более двух часов. По итогам встречи лидеры не сделали громких политических заявлений, однако подтвердили готовность продолжать диалог по торговле и инвестициям. Трамп отметил важность «честной конкуренции» между странами, а Си Цзиньпин призвал развивать сотрудничество без конфронтации.

По словам Баширова, встреча «давно назрела», поскольку экономики США и Китая остаются глубоко взаимосвязанными.

«Товарооборот между странами огромный, взаимозависимость торговых рынков колоссальная. При этом Китай во многих сферах уже опережает конкурентов — от логистики до производства электроавтомобилей», — подчеркнул эксперт.

Политолог отметил, что США обеспокоены усилением Китая на мировых рынках и его активной инвестиционной политикой в Азии, Африке и Арктике. Отдельным фактором давления, по его словам, остается тема Тайваня — не только как политической территории, но и как центра мирового производства микроэлектроники.

Баширов также обратил внимание на борьбу за контроль над транспортными коридорами. Речь идет о Панамском канале, Ормузском и Малаккском проливах, а также арктических маршрутах, которые Китай стремится встроить в глобальную систему поставок.

«Сейчас мир живет по принципу: здесь мы кооперируемся, здесь конкурируем, а здесь конфликтуем. Поэтому реальных больших прорывов ждать не стоит, но локальные сделки вполне возможны — прежде всего в интересах бизнеса», — пояснил он.

Фото: [ istockphoto.com/Diy13 ]

Баширов считает, что предстоящий визит Владимира Путина в Китай будет иметь стратегическое значение после переговоров Пекина и Вашингтона.

«Без России сегодня невозможно выстроить полноценную евразийскую логистику. Россия влияет и на транспортные коридоры, и на энергопоставки, и на торговлю в Евразии. Поэтому после встречи Трампа и Си у китайской стороны наверняка появятся темы, которые нужно будет отдельно обсуждать с Москвой», — пояснил он.

В ходе переговоров Си и Трамп обсуждали поставки китайской нефти из Ирана, ситуацию вокруг Тайваня, экспорт микроэлектроники, безопасность морских торговых путей и расширение доступа американских товаров на китайский рынок. Также Вашингтон рассчитывает увеличить поставки сельхозпродукции и авиационной техники в КНР.