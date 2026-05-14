Это не блики: Пентагон официально подтвердил присутствие физических тел на Луне

Рассекреченные материалы американского военного ведомства заставили по-новому взглянуть на архивные кадры лунных миссий «Аполлон». Если на протяжении десятилетий странные объекты на фото списывали на брак пленки, то теперь официальная позиция властей существенно изменилась, пишет Naked Science.

Пересмотр архивных данных миссий «Аполлон»

В центре внимания оказались снимки экспедиций под номерами 12 и 17. Ранее эксперты NASA утверждали, что аномалии на изображениях вызваны техническими дефектами камер Hasselblad или бликами от оборудования. Однако в свежих публикациях Пентагона эти объекты характеризуются как имеющие физическую оболочку. К отчету прилагаются расшифровки переговоров, подтверждающие, что астронавты лично наблюдали странные явления.

В ноябре 1969 года пилот Алан Бин докладывал о светящихся частицах, которые отделялись от поверхности Луны и устремлялись в космическое пространство. Подобные вспышки фиксировались экипажем в течение целого часа. Командир Чарльз Конрад также сообщал о неких обломках, паривших в непосредственной близости от лунного модуля и отражавших солнечный свет.

Научные версии и необъяснимые детали

Современные ученые пытаются найти рациональное объяснение этим инцидентам. В ряде случаев объекты могли быть фрагментами ракеты-носителя или элементами обшивки корабля. Тем не менее версию о кристаллах конденсата или воздействии солнечного ветра на пленку ставят под сомнение, так как в аналогичных условиях других экспедиций такие эффекты не проявлялись.

Особый интерес вызывает снимок 1972 года, на котором запечатлены три яркие точки, расположенные в форме треугольника. Анализ показал наличие градиента яркости, что практически исключает версию о царапине на негативе. Специалисты подчеркивают, что для фиксации на камеру в условиях ослепительного лунного дня данные объекты должны были обладать колоссальной мощностью свечения или находиться на критически низкой орбите.