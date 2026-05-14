В Подольске врачи спасли беременную школьницу с паталогией, редкой даже для взрослых

Хирурги Подольской детской больницы провели уникальную операцию, узнал REGIONS . Пациентке — 15 лет. Диагноз — двусторонний гестационный пиелонефрит. А к этому добавляется срок беременности — 28 недель. Девушка поступила из роддома с жалобами на боли в пояснице и высокую температуру. Врачам предстояло действовать быстро: любое промедление грозило преждевременными родами и серьезными осложнениями для самой пациентки.

Случай, который заставил поволноваться даже опытных врачей. В Подольский родильный дом поступила 15-летняя беременная девушка. Жалобы классические для почечной патологии: тянет поясницу, столбик термометра ползет вверх. Но классическим оказалось только начало.

Обследование в роддоме показало страшную картину: двусторонний гестационный пиелонефрит. Воспаление затронуло обе почки одновременно. Кроме того, расширилась чашечно-лоханочная система с двух сторон — моча перестала нормально отходить. Это тупик, который без вмешательства ведет к разрушению почек.

Пациентку срочно перевели в Подольскую детскую больницу. Там провели МРТ, подтвердили диагноз и приняли решение: оперировать.

«Этот случай является довольно редким даже для взрослой урологии, а в детской я вообще с подобным встречаюсь впервые», — отметил Александр Семенов.

Врачи выполнили двустороннее стентирование мочеточников. Если говорить проще, в мочеточники установили тонкие трубки-стенты, которые восстановили отток мочи из почек. Операция прошла успешно. Симптомы купировались, угроза преждевременных родов миновала.

Завершив лечение, пациентку благополучно выписали обратно в Подольский родильный дом. Там она будет донашивать беременность под наблюдением врачей. Для самой девушки и ее будущего ребенка все закончилось хорошо. Для подольских хирургов — еще один сложный случай, который пополнил профессиональный опыт.

В детской больнице не скрывают: случай действительно редкий. Встретить двусторонний гестационный пиелонефрит у 15-летней пациентки — это не рядовой вызов. Но именно такие истории доказывают: квалифицированная помощь рядом, даже когда ситуация почти безвыходная.

